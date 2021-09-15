台北市長柯文哲13日在疫情記者會上宣布，台北市河濱公園禁止烤肉，不過隔日副市長黃珊珊受訪時則表示，騎樓是私人用地，從寬認定可烤肉，但要戴口罩，若要張口吃東西麻煩拿進家裡吃。這樣的標準讓網友相當傻眼，直呼乾脆不要烤，並狂轟「假掰」。

中秋節將至，為避免群聚，各縣市紛紛禁止戶外烤肉，柯文哲日前批評，難道下令河濱不能烤肉，結果在家裡屋頂烤肉就不管嗎？更稱「政治就是很假掰」，認為要適應新常態的生活，否則要安全的話，乾脆每天在家打坐。

不過13日柯文哲卻宣布，北市河濱禁止烤肉，黃珊珊也說，包含河濱公園在內的公領域場地禁止烤肉，但院子、屋頂、社區等私領域可烤，不過騎樓卻介於公、私領域間難界定。14日黃珊珊受訪時直言，騎樓從法律角度上看是屬於私人用地，但卻是開放公眾使用，從寬認定，騎樓可烤肉，但拜託戴口罩，且若要吃東西時，麻煩拿進到家裡去吃，希望用這種方式來做區隔。

此事在網路上引發熱議，PTT網友表示，騎樓能不能烤肉這題還滿有趣的，若從法律角度，騎樓是開放公眾使用的私人產權，所以黃珊珊覺得可以烤，那照理說，可以把食材、烤爐帶去別人家的騎樓烤起來吧。

不少網友則砲轟，「假掰」「騎樓烤肉就不會群聚？就好管理？真好棒棒的假掰半套呢」「河濱反而比較通風，有夠假掰」「當官當傻了是不是？」乾脆直接禁止戶外烤肉；另有人開玩笑說，反正大家就低調點，路邊烤，要吃就偷偷吃，不要太囂張，「相較之下突然覺得戴口罩打籃球很簡單了」。