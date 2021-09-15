結合年度漢光演習共同實施的「萬安44號演習」將於今日下午實施並作相關驗證。副總統賴清德表示，萬安演習是民防整備的重要一環，因此每年都會進行演練，讓大家熟悉流程，萬一有事發生，才可以將傷害降到最低。

賴清德在臉書提醒民眾，今天下午一點半，如果聽到警報聲、或是收到警報簡訊，「請不要感到驚慌，因為一年一度的萬安演習來了」。

萬安演習期間，民眾會聽到警報鈴響、或接到「飛彈空襲警報測試」等簡訊，他強調，「國可百年無戰，不可一日無備」，萬安演習是民防整備的重要一環，因此每年都會進行演練，讓大家熟悉流程，萬一有事發生，才可以將傷害降到最低。

賴清德也提醒，大家過去應該都有演習警報響起，被攔停在路邊的經驗，今年因為防疫的關係，避免民眾在路邊停等造成另類群聚，「僅施放警報，不實施人車管制」，大家可以維持正常的生活作息。並呼籲民眾把訊息分享給你的朋友，讓更多人收到警報時不會驚慌！