國內疫苗供貨不足，多數人無法選擇自己想打的疫苗。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，有人說第一劑最好選AZ，「但有陽春麵的同時，也有牛肉麵，那為什麼要選擇陽春麵？」只打一劑mRNA疫苗，保護力明顯大於AZ，他直言「瘦死的駱駝還是比馬大啦！」不過疫情指揮官陳時中卻說，打了AZ以後，第二劑的靈活度相對是比較高。

沈政男昨（14）日於個人臉書分析，有醫師說第一劑疫苗最好選擇AZ，若以麵攤來形容疫苗，有賣陽春麵，同時也有牛肉麵的情況下，「為什麼要選擇陽春麵？」只打一劑mRNA疫苗，預防輕、重症的保護力都明顯大過AZ，「是AZ的保護力比較持久？瘦死的駱駝還是比馬大啦！」

沈政男說，若有輝瑞／BNT可以打，第一劑當然要選BNT，「XX才會選擇AZ」，若打了BNT結果跟莫德納一樣沒有第二劑，那第二劑就可以打AZ，效果不會比兩劑AZ來得差。

沈政男接著說，已有愈來愈多的國家及學者反對施打第三劑疫苗，認為應先將疫苗給窮困國家施打第一劑，就目前狀況來說，疫苗分配和選擇是一種賽局，應設想每個可能發生狀況，並且針對每一種可能想出最好的疫苗策略，才能得到最好的結果。

不過，陳時中卻表示，打哪種疫苗根據大家自由選擇，以目前來說，「打了AZ以後，第二劑的靈活度相對是比較高」，但還是要尊重民眾自己的判斷。

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