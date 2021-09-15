蘋果公司（Apple）今天發表第9代iPad及採用全螢幕設計的8.3吋iPad mini平板電腦，皆導入高階機種iPad Pro的「人物居中」功能，iPad台灣售價為新台幣1萬500元起，iPad mini為1萬4900元起。

第9代iPad及全新iPad mini在美國等其他地區即日起可於蘋果官網預訂，9月24日起於實體店面供貨，並將於日後在台灣開放訂購。

全新iPad搭載A13仿生晶片，性能比前一代機型提升20%。A13仿生晶片上的神經網路引擎帶來更進階的機器學習能力，包括將在iPadOS 15登場的「原況文字」功能，可運用裝置端智慧技術辨識照片上的文字，讓使用者採取進一步動作。

iPad配備全新的1200萬像素超廣角前置相機與神經網路引擎，原先iPad Pro大受歡迎的「人物居中」體驗現在也登上iPad，使用者走動時，「人物居中」功能會自動控制相機跟拍，讓使用者維持在畫面中間；當其他人加入時，相機也會偵測到，並流暢地將鏡頭拉遠，方便他們參與對話。

iPad搭載10.2吋原彩顯示器，透過全新升級版環境光度感測器，能依室內色溫調節螢幕顯示，讓影像更自然。全新iPad入門款儲存空間為64GB，較前一代增加1倍，另提供256GB選項。

iPad mini採用更大的8.3吋Liquid Retina顯示器以及4種顏色，配備全新的A15仿生晶片，效能比前一代提升80%，同樣支援「人物居中」功能。

Touch ID指紋辨識感測器移至iPad mini的頂端按鈕，實現全螢幕設計，可用Touch ID解鎖iPad mini、登入App或使用行動支付Apple Pay。

全新iPad mini也支援5G網路，且新搭載的USB-C埠可支援最快5Gbps的資料傳輸，比前一代版本快上10倍，確保工作流程的輸入及輸出皆維持高頻寬，滿足使用者日常需求和專業創意人員的需求。（編輯：楊蘭軒）1100915