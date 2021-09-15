日本執政黨自由民主黨總裁（主席）選舉本月舉行，勝出者將成首相，目前有包括前總務大臣高市早苗在內3人表態參選。高市昨天接受媒體專訪時表示，蔡總統是她所憧憬的女性。

自民黨總裁選舉本月17日公告、29日投開票，目前已正式表態參選的人選，從宣布時間先後來看，第一位是自民黨前政務調查會長岸田文雄，第二位是獲前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗，第三位是呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎。

在自民黨總裁選舉史上，高市是繼現任東京都知事小池百合子後，第二位參選總裁選舉的女性，若能勝出，將成日本首位女性首相。

高市昨天接受日本產經新聞專訪時，被問及台灣的總統蔡英文曾在接受產經專訪時呼籲日本與台灣進行安全保障對話一事。

高市答說：「蔡總統有堅毅不屈的精神，是我所憧憬的女性，我很想和她見面。日本今後也應確實推動與台灣之間的合作關係。但不可能永遠都是同一政府執政，也須考慮如果變成親中政府執政的情況。」

被問及有人認為台灣有事（有緊急狀況）相當於日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」一事時，高市答說：「台灣有事就是對日本的威脅，發生近乎可發動自衛權狀況的可能性很高。唯有日美兩國合作才能守護日本的領土與國民。」

有關外交及安全保障政策，高市表示，美國是最值得信賴的夥伴，日美同盟是日本外交的基軸，如果日美不能共享各種資訊和技術的話，日本將守不住。如果能像前首相安倍晉三那樣，讓日本外交在世界舞台正中央發光是很好的。

有關北韓綁架日本人的問題應該如何解決一事，高市認為，如果不能凝聚眾人的智慧，運用各種管道的話，北韓或許不會上談判桌。日本必須與同盟國等合作，冷靜判斷到底Ａ、Ｂ、Ｃ案哪個方案比較有效，然後加以落實。

被問及上一期國會（類似立法院的一般院會）沒針對中國當局侵犯人權做出譴責的決議一事，高市坦承對此感到很懊惱，覺得日本會被國際社會認為是個對人權議題漠不關心的國家。

她說：「在日本工作的特定民族的人士受到脅迫、這些人留在母國的家人遭受危險，以日本的國內法來保護這些在日本的人士，是我們該做的，希望快一點在下一期臨時國會做出決議。」

被問及慰安婦問題、「徵用工」問題時，高市說，中國、韓國一直用各種手段向世界發出不正確的資訊，但也是日本的「歷史外交」或發訊能力太弱。有必要研擬加強歷史外交的戰略，如果內閣官房設有可對各省（部）適當下令的部署的話，會比較容易處理。

對於安定的皇位繼承的看法，高市說：「天皇陛下的正統性及國民對天皇陛下尊敬的源頭是126代以男系維繫著的皇統，這希望能持續守護。」

高市曾說自己理想的女性領導人是英國前首相佘契爾

夫人（Margaret Thatcher）。她在受訪時說：「即使政策不獲民眾喜愛，但（佘契爾）仍堅持信念，努力說服人民，這種態度是我的理想，我很喜歡。」