櫃檯買賣中心審議通過聯發國際公司(2756)上櫃案。

聯發國際公司主要從事「Sharetea歇腳亭」、「Mamak檔」及「甘榜馳名海南雞飯」等連鎖餐飲品牌之經營及相關產品銷售，董事長為鄭凱隆，推薦證券商係凱基證券、元大證券及統一綜合證券，申請時資本額1億3125萬元；聯發國際公司109年合併營業收入為6億4184萬5000元，稅後盈餘為1929萬9000元，每股盈餘為1.47元；110年上半年合併營業收入為3億8768萬9000元，稅後盈餘為4873萬9000元，每股盈餘為3.71元。