面對恐怖的Delta病毒，英國宣布打第三劑，並建議安養院病人、50歲以上、醫護、16至49歲新冠重症風險者、免疫抑制病人的成年家人等5類人先打。醫師姜冠宇表示，疫苗覆蓋率很重要，但有時要打一劑已不容易，何況打第三劑，因此只要保護好易得重症的人，讓醫療量能不垮掉即可。「這個疾病不會有根除的一天，只是看怎麼與我們在最低重症率的前提下共存」。

姜冠宇昨在臉書發文說，面對病毒活躍的秋冬，英國列出5大危險族群建議打第三劑，分別是安養院的病人、50歲以上的成人、第一線醫療衛生人員、16至49歲有潛在新冠重症風險者與免疫抑制病人（例如：器官移植、癌症治療、HIV）的成年家人。其中較特別的是英國選50歲作分水嶺，與先前疫苗抗體反應研究抓的分水嶺一樣的。

姜冠宇表示，疫苗覆蓋率大家都知道很重要，但光要打一劑就很不容易，何況要打到第三劑，因此只要保護好容易重症的人即可，讓醫療量能不要垮掉，才能減少疫情再起時因為醫療支持不夠所造成的額外死亡，當然也希望第三劑的續航力比第二劑好，根據世衛組織（WHO）網站顯示，BNT、莫德納和高端的第三劑抗體都比第二劑高。

姜冠宇認為，WHO宣布的「群體免疫」可能不會來了，雖然這是在說疫苗戰略的調整，但對一般民眾的意義就是全球開放之日應該不會來了。他認為在疫苗產能不足、病毒不斷變異、全球防疫與接種疫苗的步伐不一致的狀況，也許這個世代的口罩會拿不下來了，社交習慣也會出現很大的改變。

姜冠宇表示，未來恐大量依賴篩檢、疫苗護照或抗體證明來出席群聚活動，因此沒打疫苗或抗體不足的人恐會社交困難。在疫苗覆蓋不夠的國家，若還期望清零就會靠高度入境篩檢與隔離檢疫；疫苗覆蓋高的國家，認為社區可承受風險，就能考期末考，減少、取消已打疫苗入境者的入境隔離天數，改為入境一定期間內的高頻率篩檢。

姜冠宇透露，在這樣的趨勢下，篩檢工具在入境普篩和社區廣篩的需求下，低成本+大量生產是未來趨勢，不然會吃垮很多國家的預算，因應要減少這些高接種率帶來的壓力。這是未來可能在別的國家看到的變化，「這個疾病不會有根除的一天，只是看怎麼與我們在最低重症率的前提下共存了」。