PTT上的鄉民在看完發表會後，激推全新的iPad Mini系列。（圖／翻攝自蘋果官網）

眾所期待的蘋果秋季發表會在台灣時間15日凌晨1點登場，在PTT上掀起不小討論，此次一共揭曉iPhone13系列、iPad Mini、iPad、Apple Watch 7項新品，PTT上的鄉民在看完發表會後，激推的亮點之一是全新的iPad Mini系列，其中紫色款讓許多網友覺得很好看，紛紛表示「好香」、「買了買了」、「紫色好好看！」。

今(2021)年蘋果秋季發表會，採取串流直播形式，在蘋果官網和YouTube上都有直播，PTT iOS板也有直播的推文討論串，讓鄉民可以與直播同步進行討論，當介紹到iPad Mini系列時，引起網友暴動，紛紛表示「Mini終於有新款了」、「Mini也用二代筆，剛剛還在用一代的是？」、「早該改這樣了」、「基本款大進化」、「平版就沒別家，這台當然香」、「Mini感覺是今晚最香的」、「這台感覺有誠意多了」、「這次的Mini不錯」、「iPad Mini先納入購買清單」、「買了買了」、「要熱賣了」。

許多網友覺得iPad Mini系列新出的顏色很好看，「顏色好看欸」、「星空色是什麼色」、「粉紅香爆」，其中紫色特別受到網友歡迎，「紫色贏了！太有辨識度」、「紫色好好看！」、「紫色買來送妹子超香」。

蘋果推出iPad Mini 6，螢幕達8.3吋，支援第二代Apple Pencil，並且首度改採USB-C連接埠。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果全新揭曉的iPad Mini，是第六代產品，螢幕達8.3吋，Touch ID移到機身頂端，採用A15仿生晶片，配備全新1200萬畫素前廣角鏡頭，支援第二代Apple Pencil，並且首度改採USB-C連接埠，顏色共有紫色、粉色、星光色及灰色，容量從64GB起跳，售價499美元(台灣官網售價14900元)。