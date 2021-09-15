NBA最近的交易傳聞都圍繞在76人球星班西蒙斯(Ben Simmons)身上，但他遲遲無法被交易，也讓外界對此交易慢慢失去了興趣，而除了湖人之外，還是有幾支球隊在醞釀陣中交易，如火箭就是其中一支，據ESPN記者麥馬漢(Tim MacMahon)報導，火箭決定和陣中大將沃爾(John Wall)分道揚鑣了！

Rockets sources confirm that the franchise will work with John Wall to try to find a trade destination for him. Easier said than done with $91.7M over two seasons due to him. Wall doesn't have fit in Houston with Kevin Porter Jr. and Jalen Green as backcourt of present/future. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) September 14 2021

接著沃爾將不會再為火箭出賽，火箭將為他尋找適合的新東家，目前球隊核心陣容已敲定，將由榜眼傑倫格林(Jalen Green)和凱文波特(Kevin Porter Jr.)搭檔後場組合，所以沃爾目前不被球隊需要。而據報導稱已有三隊向火箭提出報價，分別是快艇、熱火及活塞。

這麼一來沃爾離隊只剩時間問題，若此三隊能提出火箭接受的報價，新球季有望看到沃爾身披其他球隊戰袍，但目前沃爾和火箭還有兩年合約，分别是4430萬和4740萬美元(球員選項)，合計9170萬美元，薪資專家馬克斯(Bobby Marks)認為這樣的金額會造成交易上的阻礙。

Any contract is movable but this one might be the toughest.



$44.3M and $47.4M left on his contract. https://t.co/2sjUAVYTQT — Bobby Marks (@BobbyMarks42) September 14 2021

沃爾目前身體健康程度也是一大問題，過去四年他只打了113場比賽，上季他打了40場，場均能拿下20.6分3.2籃板6.9助攻，投籃命中率40.4%、外線31.7%、罰球74.9%，而現在火箭雖然要將他交易，但在與其他球隊談妥前，他將會留在陣中參加夏季訓練，幫助格林和凱文波特成長。

沃爾今年31歲，還是有機會重新展露身手，2010年他以狀元身份被巫師隊選上，擁有超強的加速與切入能力，2014-2018年五度入選明星賽，2014年拿下明星賽灌籃大賽冠軍，2015年拿下年度防守第二隊，2017年入選年度第三隊，2020年被交易至火箭，巫師則獲得韋斯布魯克(Russell Westbrook)。