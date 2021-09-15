去年美國個人收入下滑2.9％ 近10年來首見 09:192021/09/15 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國人口普查局14日公布，去年美國個人收入中間值較前一年下滑2.9％至6.8萬美元，是2011年以來首度顯著下滑，反映去年美國在疫情衝擊之下，即便政府祭出龐大振興措施仍不足以讓全民免於受苦。 調查也顯示去年美國貧窮率以傳統方式計算為11.4％，較前一年增加1個百分點，是繼先前連續5年下滑後首度反彈。依此推算，去年美國貧窮人口約有3720萬人。 美Q2太陽能安裝 年增45％ 全年可創新高 為五倍券 新光三越調周慶檔期 #美國 #去年 #下滑 #較前 #美國人口普查局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園家戶收入142.4萬 六都第2 04:102021/09/15 地方新聞 蘋果發表會／全新iPhone 13系列台降價千元 Pro Max便宜逾6千 07:242021/09/15 生活 近月漲35％ 天然氣攀7年新高 04:102021/09/15 全球財經 打國際盃 Gogoro傳借殼赴美上市 04:102021/09/15 財經焦點 中美政黨對話 宋濤：有助理解與互信 04:102021/09/15 產業財經 中方積極落實經貿協議 秦剛：盼美勿雪上加霜 04:102021/09/15 全球財經 駁拋棄盟友論 布林肯：信守對台承諾 04:102021/09/15 焦點要聞 8月CPI月增、年增幅縮小 美國通膨壓力 喘口氣 04:102021/09/15 財經要聞 航空城原民必安住 發購屋、租金補助 04:102021/09/15 地方新聞 觀策站》政府不食人間煙火 怎知市況低迷（蔡孟峰） 09:012021/09/15 海納百川 習拜會不會的關鍵 04:102021/09/15 時論廣場 財經熱門新聞 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 航運遭空頭狙殺 長榮最慘被外資狠倒貨 - 財經 掌握6成晶片產能沒用 台灣這產業營收急縮 日媒揭內幕 - 財經 陸房市有危機！不只恒大爆破產 謝金河指他的江山不保了 - 財經 傳產誰接多頭 外資唱旺台泥 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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