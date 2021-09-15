美國人口普查局14日公布，去年美國個人收入中間值較前一年下滑2.9％至6.8萬美元，是2011年以來首度顯著下滑，反映去年美國在疫情衝擊之下，即便政府祭出龐大振興措施仍不足以讓全民免於受苦。

調查也顯示去年美國貧窮率以傳統方式計算為11.4％，較前一年增加1個百分點，是繼先前連續5年下滑後首度反彈。依此推算，去年美國貧窮人口約有3720萬人。