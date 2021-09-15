蘋果iPhone舊機降價。（製圖／陳友齡）

蘋果推出iPhone 13系列新機，舊款iPhone 12也出現跳水價格，官方已經宣布現有機種降價400至4000元不等，其中iPhone 12 Mini 64GB版本原價23900元降至19900元，應聲殺破2萬。

iPhone 13被認為新機亮點不足，在外觀與設計上與前一代iPhone 12的差異並不大，僅在晶片處理能力與鏡頭上有所升級，被認為對於一般用戶而言較無感。

維持近年的行銷策略，蘋果發表全新iPhone後，隨即發布舊款降價的消息。若用戶想使用5G連線功能，iPhone12與iPhone 12 Mini各儲存規格都降價4000元。

而若用戶不需使用5G連線，iPhone 11 64GB與iPhone 11 128GB則降3400元，iPhone SE系列則調降400元，iPhone SE 64 GB與iPhone SE 128GB則分別是13500元與15100元。

此外，蘋果官網已經下架iPhone 11的256GB版本、iPhone 12及iPhone 12 Pro Max版本。整體而言，iPhone 11與12系列降價幅度約12至17%，iPhone SE的降價幅度則約3左右。