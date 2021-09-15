德里警方昨天逮捕6名潛伏在印度多處的恐怖分子，搜出一批威力強大的土製炸彈。他們據信打算最快在下個月的節慶期間發動連環炸彈攻擊。

根據德里警方14日發布的新聞稿，德里特警隊早前接獲可靠情報，稱一支由巴基斯坦政府支持的恐怖組織，打算在印度發動炸彈攻擊。

特警隊在數座城市部署人力展開調查，終於在昨日收網，同步在德里和北方省（Uttar Pradesh）逮捕了6人，並搜出一批威力強大的RDX炸彈。

這6人年齡介於22歲到47歲之間，其中2人據信曾在巴基斯坦接受爆裂物製造或槍械使用等訓練。警方正在追查他們是否有其他同夥。

初步訊問顯示，他們在印度各司其職，有的負責運送爆炸物及武器、有的負責物色及偵察攻擊目標，有的負責栽置爆裂物。

警方聲稱，這支恐怖小組是由巴基斯坦三軍情報局（ISI）所組建，聽命於藏身在巴基斯坦的接頭人。6人很可能打算在10月7日至14日的九夜節期間，在德里、孟買等大城發動攻擊。

此外，由於北方省明年初將舉行議會選舉，警方也不排除6嫌的是以大型競選集會為目標。

警方說，這次行動讓潛伏在印度的恐怖小組曝了光，也成功阻止民眾傷亡。

基於政治歧見、領土糾紛或宗教信仰等因素，印度數10年來攻擊事件頻傳，光是在2019年就發生6件，造成近80人死亡。

今年1月，以色列駐印度大使館前發生爆炸案，所幸無人傷亡；4月時一支印度部隊在恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）遇襲，有20多名士兵死亡。（編輯：林憬屏）1100915