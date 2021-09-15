【愛傳媒陳朝平專欄】拜習二度通話，英國金融時報報導，這是拜登要求通話。因為，拜登政府關於與中國官員對話互動，成效不彰。

金融時報引述美國不具名資深官員的說法表示，「中方官員基本上只念稿，不具靈活彈性，一個接一個地表演給頂頭上司看。」資深官員還提到，美國副國務卿薛曼和中方官員在天津舉行閉門會議時，中方透過推特大肆批評美國，這是違反外交禮節，只為國內宣傳目的的滑稽之舉。

金融時報認為，中國大陸以「個人集權」取代「集體領導」，因此，「和習近平談」愈發重要，以測試習近平是否有更多彈性空間。報導還引述歐巴馬時期的國安會亞洲事務資深主任麥艾文的說詞，「美中關係艱困持續七個月，該是時候讓領導人們重掌控制權。

薛曼和中方舉行閉門會議，中方透過推特大肆批評美國，是違反外交禮節，搞大內薛的滑稽之舉？

拜登登基，刻意推遲與習近平會晤會談、布林肯甫接掌國務卿，大肆批評中國、聯絡盟邦圍堵中國、塑造國際輿論重提病毒溯源、安排阿拉斯加會議意圖給中國下馬威等等，就不違反外交禮儀？就不是為了拜登政府的大內宣？

中國「個人集權」取代「集體領導」，中方官員與美方官員會談，照本宣科，只念稿，沒彈性？所以得直接與習近平談？既然是個人集權，政令從上而下，中方官員的談話難道不是習近平「個人集權」的意思表示?何必「溯源」找習近平談？

各國的外交政策，都是國家意志的表達，也是各國執政當局「集體領導」的產物。美方外交官員的談話，縱使不是拜登「個人集權」的意思表達，也應該事先經過拜登同意的，是拜登政府「集體領導」的產物。那麼，中美外交艱困，「集體領導」的美國就沒有責任？

假如，美國的外交政策不是集體領導的產物，而是總統與國務卿各行其是，那麼，拜登找誰談，誰能保證美國外交部門會忠實執行拜登的意思呢？拜登的談話或政策意見，若不能執行，習近平連「聽其言」都不需要了，遑論「觀其行」，習拜談話再多，又有何意義？

中美關係艱困，隱隱有爆發大衝突的可能，關鍵因素還在於美國對中國崛起，充滿了偏見和敵意，在於美國無視於世界局勢的改變，一意孤行地要執行美式的資本主義霸權政策，在於美國根深蒂固的「美國第一」、「美國永遠不錯」的傲慢心理！

「千錯萬錯，都是中共的錯，美國永遠不錯！」正是當前中美衝突的淵藪！同樣的，「千錯萬錯，都是共產黨的錯，民進黨永遠不錯」也正是兩岸關係急速惡化的關鍵。

至於英國金融時報的這篇報導，將中美關係持續艱困的責任，一股腦地推給了中國，不過是西方媒體認知戰的一環罷了！別忘了，英國金融時報是日本經濟新聞百分之百控股的媒體，早已納入了美日聯合抗中的宣傳陣營了！

作者為資深媒體人

照片來源：世界地圖截圖。

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