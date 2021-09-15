【愛傳媒黃珊珊專欄】9月13日上午在東三水街市場舉辦了「塗鴉彩繪藝術長廊計劃」成果發表會，這不只單單是一個文化局公共藝術案，更是一場在地市場攤商與藝術家，用節氣與在地特色一起發想的實驗，將5位不同國籍的塗鴉藝術家，近兩個月來的用心創作，今天終於完整的展示給大家。

13日發表會還有鐵四帝文化藝術創意團隊準備的開場表演，把台灣的官將首文化和街舞融合在一起，還配上創意的譜面口罩，坐在第一排觀賞精彩的表演，真的非常震撼！

大家還記得嗎？上個月我也到現場獻出了我的塗鴉處女秀，當時真的對這群年輕藝術家的優秀創作大開眼界，我想對比四個月前，疫情剛爆發時萬華街道的冷清與肅穆，到現在有熱血的青年願意為了深愛的這片土地站出來努力改變、重建萬華，大家一定沒有辦法想像到昔日陳舊的東三水街市場可以搖身一變，成為兼具台灣傳統文化與街頭塗鴉時尚的流行藝術源地！

這四個月一步一腳印的轉變我都看在眼裡，他們用嶄新的樣貌再出發，也讓我感動與鼻酸！

我要特別謝謝所有的塗鴉藝術家、藝青會、市場攤商及自治會，還有萬華區里的共同努力，東三水街市場才能夠被賦予新的生命，除了政府的推動之外，更重要的是每一位用行動來支持藝術長廊的在地居民們，是你們願意跨出第一步，讓萬華變得更美麗！

我也提前「預定」了這些藝青會的年輕朋友們，希望可以接著到台北市的各地市場，繼續揮灑他們的創意，讓台北市的市容變得更多元、更現代！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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