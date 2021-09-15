金鐘視帝、資深演員龍劭華昨（14日）驚傳昏倒送醫後不治，享壽68歲，龍劭華驟逝，令人感傷，個性豪邁、外放的龍劭華，人生志向就是演一輩子的戲，龍劭華並不避諱拍死亡戲，覺得戲如人生、人生如戲，不過龍劭華因電視劇聊到生死議題時，他則激動坦言：「我不敢講」。

龍劭華2018年拍電視劇《雙城故事》時，有一段劇情是他和劇中女兒陳怡蓉交代遺言，雖然是演戲，但台詞字字揪心，讓龍劭華和陳怡蓉當時都哭成淚人兒，龍劭華人生志向就是演戲，他並不避諱拍死亡戲，因為覺得戲如人生、人生如戲。

不過龍劭華在家人對於生死則避而不談，他當時接受《Yahoo！》專訪聊到劇中的生死議題，龍劭華被問到生活中有沒有和家人討論過類似話題，他則連說了好幾聲：「不敢！我不敢講這個」，龍劭華嘆了一口氣表示，自己身體還很好，且只要讓他天天有戲可以拍，就很滿足了。

出道42年的龍劭華，是各大獎項的入圍常客，他在2013年以《喇叭宏的悲喜曲》封迷你劇視帝、2019年終於以《菜頭梗的滋味》奪下金鐘視帝，龍劭華當時開心說，他不會漲價，「有戲拍就很高興了！我要演到不能演為止」，龍劭華半開玩笑半認真地說，怕如果沒戲演，會很早就走了「萬一我早走，大家也會傷心吧」，沒想到龍劭華如今卻驟逝，留給外界無限感傷。