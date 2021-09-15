潘緣交保後在臉書發文痛批「媒體亂寫」、「台灣人的腦子是壞了？」，被檢舉遭臉書刪除。（翻攝潘緣臉書）

潘緣在另篇貼文下留言「一群低能兒」。（翻攝潘緣臉書）

擁有E罩杯火辣女網紅「潘緣」，傳出操盤台美跨境大麻毒品運輸案件遭刑事局逮捕，桃園地檢署諭知30萬元交保。潘緣交保後在臉書發文痛批「媒體亂寫」、「台灣人的腦子是壞了？」，但不久就被檢舉遭臉書刪文；不過她又在另一篇貼文下方留言：「一群低能兒」。

檢、警調查，潘緣涉嫌透過加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒，14日中午警偵訊後，以毒品罪嫌將她移送桃園地檢署偵辦，檢方晚間諭知以30萬元交保。潘女一度沒有30萬元現金，不過1個多小時後籌到錢，約於晚間8點半交保離開桃園地檢署。

潘緣交保後立即關閉IG，並在臉書發文表示「新聞媒體怎樣報你們就怎樣信？八公斤我人還在這喔？笑死」、「一場誤會被媒體寫得天花亂墜，刑事組大哥都跟我說不好意思，真的控制不了媒體亂寫。」不過她也坦承「的確有來我家衝，衝到很多東西啦！」，最後更痛批「台灣人的腦子是壞了？新聞媒體能信狗屎都能吃」。

不過這篇貼文一出，立即遭人檢舉違反臉書社群「仇恨言論」規定，遭到刪除。不過潘緣又在9月12日的一篇貼文下方留言：「一群低能兒」，引爆網友論戰。

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