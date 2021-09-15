根據倫敦帝國學院今天公布的數據，巴西COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）基本傳染數R值降至0.81，為2021年最低的記錄。

英國倫敦帝國學院（Imperial College）公布的指數，意味著每100人將傳染給另外81人，考慮到誤差幅度，R值介於0.66至0.91。這是2021年巴西的COVID-19基本傳染數R值第2次低於0.90，7月12日的數據為0.88。

在68個COVID-19疫情仍熾、並由倫敦帝國學院公佈數據的國家中，巴西的基本傳染數R值排在第16位，高於印尼（0.60）、蒙古（0.69）和智利（0.69）等國家。

隨著源自印度的Delta變種病毒株在巴西出現，目前已在所有州流行，巴西感染管制專家瓦倫蒂尼（Melissa Valentini）強調，需要採取更嚴謹的衛生措施，使用PFF2（N95）或醫療口罩，尤其是對高風險群體，因為Delta的傳染力是是原始病毒的100倍。

瓦倫蒂尼指出，已證實Delta能夠傳染給完全接種疫苗的人，所以民眾必須隨時隨地以正確的方式戴口罩，否則它不能發揮保護作用。

瓦倫蒂尼還表示，巴西人民和國家對流行病幾乎沒有警惕性，建議接觸染疫民眾者，自主隔離14天，因為就算無症狀或症狀輕微，也會傳播病毒給他人。

根據米納斯吉拉斯聯邦大學綜合生物學實驗室（ICB/UFMG）基因組監測系統8月的數據，Delta變種病毒株已在古里提巴（Curitiba）、快樂港（Porto Alegre）和里約熱內盧分析的50%以上的檢體中佔主導地位。

數據分析還顯示，Delta在其他州首府蔓延，例如佛塔雷沙（Fortaleza）33.3%、巴西利亞（32.4%）、聖保羅（29%）、帕爾馬斯（Palmas）16.6%、戈恩尼亞（Goiânia）14.2%、好景市（Belo Horizonte）10.5%和維洛港（Porto Velho）10%。

巴西已開始為年長和免疫缺陷患者施打COVID-19疫苗追加劑，以提高保護力，但病毒學家諾蓋拉（Mauricio Nogueira）主張現在還不是施打第3劑疫苗的時候。

諾蓋拉認為，如果不能為全球人口免疫接種，將繼續出現新的變種病毒株，形成惡性循環；在目前大部分世界人口都沒有疫苗的情況下，討論為年輕人施打第3劑，只是對公眾健康的損害。

諾蓋拉指出，Delta在巴西流行固然響起警報，所幸巴西的疫苗接種覆蓋率已高於許多其他國家。例如Delta在美國流行，主要滲入南部沒有接種疫苗的人口，導致病例、住院和死亡人數激增。

自COVID-19大流行以來，巴西已有超過2100萬人染疫，近59萬人死亡；65%的巴西人口已接種1劑疫苗，近35%完成疫苗接種。（編輯：高照芬）1100915