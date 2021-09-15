蘋果新機iPhone 13已於台灣時間今日凌晨正式亮相，遠傳網路門市、遠傳心生活APP 將於今日上午11：00起開放iPhone新機線上預約登記，9／24(五)在全台直營／加盟／德誼及網路門市開賣iPhone 13全系列新機。

新iPhone推出絕美新色天峰藍、粉紅色，除了大幅提升拍照攝影功能與續航力、價錢更有驚喜，遠傳特別推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金$1000元、「遠傳心生活APP」用戶再送2000遠傳幣，還有機會將Apple AirPods(市價$5290元)帶回家，一次帶走最炫5G新機、藍牙耳機及最夯配備。

遠傳friDay購物也將於9／17(五)與Apple官方同步開放預購iPhone 13全系列，預購前50名就加送mega safe充電器。遠傳friDay購物更將於開賣日當天挑戰最速3小時到貨，幸運買到的果粉只要在FB上曬機，再送500遠傳幣。

遠傳在5G關鍵的3.5GHz頻段擁有連續80MHz大寬頻與絕佳位置，並且持續用心建設，以AI大數據技術優化網路，為每位用戶打造最好的4G＋5G全網體驗。最炙手可熱的iPhone新機就是要配上最用心的頭等5G網路，輕鬆刷出5G極致網速新體驗。