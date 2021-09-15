周二（14日）美國勞工統計局（BLS）公布8月核心消費者物價指數（CPI）年增率為4.0%，雖仍在高檔區，但低於市場預期，顯示通膨壓力已較上月降溫，但也增加聯準會（Fed）今年提前縮減購債（Taper）的時間，加上Delta變種病毒與企業增稅的不確定性，美股指數集體收黑，就連推出iPhone 13的蘋果也是先漲後跌。而台積電ADR跌0.43%；日月光ADR跌1.20%；聯電ADR跌1.73%；中華電信ADR跌0.08%。

14日美股四大指數表現：紐約道瓊指數下跌292.06點、0.84%，收34577.57點；那斯達克下跌67.82點、0.45%，收15037.76點；標準普爾500指數下跌25.68點、0.57%，收4443.05點；費城半導體指數下跌0.3點、0.01%，收3449.4點。

美國科技股中，蘋果跌0.96%；臉書漲0.01%；谷歌母公司漲0.15%；亞馬遜跌0.21%；微軟漲0.94%；英特爾跌0.85%；AMD漲0.89%；高通跌1.58%；應用材料漲0.50%。

台股14日早盤開高，聯發科率電子股發動攻擊，指數一度站上17500點整數關卡，最高來到17529.47點，但航運股賣壓湧現，成為空方指標，整體運輸類股重挫逾4%，指數也隨之下跌震盪，終場以17434.9點作收，下跌11.41點、0.07%。櫃買指數則以212.13點，小跌0.15點、0.07%，成交金額續降至701.20億元。

14日集中市場成交金額雖略增至2572.29億元，但依舊為今年第三低量，市場交投冷清；其中三大法人合計買超65.88億元，外資再度由賣轉買、買超65.42億元，外資自營商買超0.04億元；投信連四買、買超7.51億元；自營商賣超2.44億元、自營商避險賣超4.60億元。

法人表示，外資近來動向不明，三大法人買賣金額也大幅縮水，而美國8月CPI指數雖說低於市場預期，但也顯示美國經濟逐漸適應疫情而回穩，台股今日將受中鋼盤價開盤、台期指結算雙重影響，指數震盪轉烈。

台股集中市場與上櫃股票9月14日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）

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