中國駐阿富汗大使館網站15日消息，中國駐阿富汗大使王愚9月14日會見阿國臨時政府代理外長穆塔基。王愚表示，中方不干涉阿國內政，願向阿國提供疫苗、人道主義物資等援助，並同國際社會一道助阿富汗打擊恐怖主義，早日實現國家穩定和經濟發展。穆塔基強調，決不允許任何勢力利用阿富汗領土，做危害中國和其他國家利益的事情。

大使王愚感謝阿富汗方面為保障在阿富汗中國公民、中資企業財產及使館安全所做努力，表示中方尊重阿國主權獨立和領土完整，不干涉阿國內政，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情發展道路，希望阿國建立廣泛包容政治架構。中方願向阿國提供疫苗、人道主義物資等援助，並同國際社會一道助阿富汗打擊恐怖主義，早日實現國家穩定和經濟發展。

穆塔基感謝中方的支持與援助，表示中國是阿富汗友好鄰邦，對阿國政策一貫公正、客觀。阿方希望在中國及國際社會幫助下不斷提升治理能力，更好打擊恐怖主義，決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國和其他國家利益的事情。