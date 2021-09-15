資深實力派演員龍劭華昨（14）日晚間驚傳驟逝，享壽68歲，轟動整個演藝圈，也讓不少合作過的藝人好友們相當震驚，縱橫演藝圈42年的他，雖演藝成績相當亮眼，但現實生活卻比一般人過的還要坎坷。

龍劭華過去曾在接受媒體採訪時透露，自己一出生就遭到生母拋棄，送養給別人，但即使被人領養也得不到家庭的溫暖與親情，因為他的養父經濟能力也不好，除了帶著他四處流浪、居無定所外，還曾被養父虐待，將他關在雞籠裡吃飯，也讓他嚐盡世間疾苦與人情冷暖。

長大成人後龍劭華又因被人倒會、投資失敗，迫使他不得不跑路，過程中龍劭華也坦言，曾到養父的墳墓前咒罵祂三字經，因為當年的他十分怨養父，認為養父為何離世後也不保佑他過得好一點，反而讓他像養父當年一樣四處流浪。

而經過一年的躲債人生，龍劭華才因製作人徐進良找他客串演出《牽手出頭天》，在劇中飾演陳美鳳的老公，才讓他有機會翻身。龍劭華剛開始也只是抱著試試看的想法，沒想到自然的演技獲得長官與觀眾的好評與讚賞，使他由原本只是個跑龍套的客串演員一路加戲，甚至簽下《台灣水滸傳》的戲約，並憑著該劇走紅，龍劭華也趁此機會向棚外等待收帳的小弟表示「我現在都有好好拍戲，等到賺錢後會分期付款還錢」，最後他也成功還清債務。

龍劭華雖大器晚成，但精湛又自然的演技讓他每年戲約不斷，2019年就有9部作品，2020年則推出8部，直到他離世手中仍有許多尚未播出的戲劇作品，如今驟然離開，讓所有粉絲與親朋好友留下無限的感慨與遺憾。