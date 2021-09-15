佳冬戰備跑道戰機起降太壯觀，4公里外也有民眾聚集圍觀。（謝佳潾攝）

佳冬戰備跑道戰機起降太壯觀，4公里外也有民眾聚集圍觀。（謝佳潾攝）

佳冬戰備跑道戰機起降太壯觀，4公里外也有民眾聚集圍觀。（謝佳潾攝）

佳冬戰備跑道戰機起降太壯觀，4公里外也有民眾聚集圍觀。（謝佳潾攝）

漢光37號演習15日上午6時30分在台1線屏東佳冬戰備道實施戰機起降操演。（謝佳潾攝）

漢光37號演習15日上午6時30分在台1線屏東佳冬戰備道實施戰機起降操演，除有F-16V、IDF經國號、幻象2000-5與E-2K空中預警機外，周邊空域還有1架空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機警戒，畫面超壯觀，因此除吸引大批軍事迷「漏夜卡位」外，不少受交管限制的民眾也鑽進4公里外的鳳梨田遠觀，就為參與盛事。

半夜3點從潮州出發的林先生說，為了看戰機起降，有預先做足功課，知道台1線佳冬戰備跑道會交通管制，所以特地繞沿山公路往屏132縣道的方向走，且有注意軍方的公告指出，距離跑道150公尺外是非管制區，所以認為這樣的路線可以清楚看到飛機，不料在距離跑道4公里遠的入口處已被管制不得進入，只好跟著「車群」往鳳梨田鑽。

「真的好遠，但還是可以看到飛機。」鳳梨田雖距離跑道逾4公里遠，但仍聚集不少民眾圍觀，他們一聽到飛機聲音就馬上舉起手機往上拍，陳姓先生說，雖然要拉的很近、畫面有點不清楚，但還是要來記錄一下難得的畫面。

他回憶道，上一次的在佳冬戰備跑道的操演他也有來，當時管制點沒拉那麼遠，他很清楚看到飛機飛來，可惜當下氣候不佳並未降落只有低空飛過，而這次天氣很好降落了，但卻因距離關係仍看不到它降落跑道，有點可惜，不過能記錄到它降落的過程也不錯。