台股加權指數15日開低在17434.02點，權王台積電（2330）開低在610元，小跌3元，但隨即拉至平盤價613元附近，早盤指數呈現小跌。鴻海（2317）電動車意外曝光，帶動鴻海電動車MIH大聯盟個股如乙盛-KY（5243）、廣宇（2328）等紛紛往上，乙盛-KY早盤已拉上漲停板價60.1元，成為盤面上強勢族群。

受到蘋果發表新品後股價下挫，8月消費者物價指數增幅創6個月新低、帶動公債殖利率走軟，也連帶拖累金融類股影響，美國四大指數全面收低。

道瓊工業平均指數9月14日終場下跌0.84％（292.06點）、收34577.57點，創7月20日以來收盤新低。

那斯達克指數下跌0.45％（67.82點）、收15037.76點，創8月26日以來收盤新低。

費城半導體指數下跌0.01％（0.29點）、收3449.39點。

國票投顧指出，台股連續四日成交量未過3000億元，指數呈現低量整理，此外，留意到近期資金輪動快速，族群漲勢較不連續，因此短線操作上，以個股表現為主，另外，中秋連假將至，在節前的觀望氣氛下預期指數表現空間較為有限。

綜合研判，當前操作不宜過度追價，宜擇具個股基本面題材之標的分批布局，另逢高則可適度減碼持股。短線區間觀察17200～17650點，短線操作建議聚焦法人買超股。