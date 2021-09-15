今年再度在疫情下過中秋節，宅在家烤肉等聚餐已經成為趨勢，各大電商不僅電烤盤熱銷，也因為僅限同住親友小聚的防疫措施下，今年就以高級的生鮮食材組合包、小家庭的小分量組合最受青睞，電商也因應潮流而推出了各種高級食材或聯名的生鮮組合，讓消費者一次在網路購足聚餐食材免出門。

蝦皮購物的大成食品桐德黑豚極致肉品饗宴A套餐 5件組，原價799元，優惠價649元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的大江生鮮本土派台式古早味烤肉組，原價799元，優惠價679元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物站上「中秋烤肉組」的關鍵字搜尋量，在中秋節到來前就已經飆近8倍成長，就連月餅、烤肉食材銷量，亦較去年同期增加近50%，消費者傾向購買搭配好的食材組合，反映出今年宅家烤肉的趨勢正夯，而蝦皮購物不僅推出排隊名店的屋馬、胡同獨家燒肉組以外，更精心盤點烤肉組合經典推薦榜，讓消費者不怕選擇困難，可以直接下單。

PChome 24h購物的元家生猛海鮮烤肉11件組，原價2799元，30日前特價2290元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的華得水產中秋海陸烤肉10件組，原價3680元，30日前特價1666元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物也觀察到，生鮮烤肉組採買需求大幅翻轉，往年主要以8到10人的大組合最受消費者青睞，今年卻因防疫關係、未能群聚，因此則轉向以4到5人份小家庭為主，而且熱銷的均以像高級的「海陸組合」，或是頂級的阿拉伯藍鑽蝦、北海道生食級干貝海鮮，以及美國安格斯CHOICE板腱嫩肩牛排及白玉文蛤等，擁有較高單價的食材組合最受歡迎。

momo購物網的王品集團 王品嚴選中秋全牛烤肉禮盒，活動價1599元。（momo購物網提供）

momo購物網在8月至今，生鮮食材買氣更是年增突破1倍，特別是擁有「momo老饕美味標章」認證的生鮮肉品，更是成為消費者搶購的商品，更號召王品集團、黑橋牌、漢克嚴選、大成、台畜等40大指標品牌，還有多家餐飲品牌、燒烤名店推出「烤肉組合包」，同時站上再祭「中秋烤肉攻略」活動，包括精選頂級肉品、老饕生鮮、嚴選醬料、甜品水果等5折起，指定商品消費滿額登記再享5% momo幣回饋。

樂天市場的台畜 TAIWAN HAM 肉肉派對室內烤肉10件組、附烤盤，原價3988元，特價2099元。（樂天市場提供）

樂天市場的水產優派對圍爐燒烤肉組，原價2479元，特價1729元。（樂天市場提供）

在樂天市場上近1個月以來，烤肉、燒烤等銷量也有25%成長，不少消費者都會選擇在網購平台一站購足烤肉食材、器具等所有必備用品，直接宅配到家、省時又便利，當中以「多樣化烤肉食材組合」最受民眾青睞，又以4到6人的中小型家庭式份量接受度最高，訂單量相較去年中秋檔期增加20%。

遠傳friDay購物的牛角海陸豪華大餐燒烤組，原價2498元，特價1999元。（遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物上同樣以小份、多品類為主流，而且更願意下手精緻食材，預計購買單價較去年增加約30%，買氣有望超越去年，因此今年也推出了多款名店烤肉組，像美福的獨家中秋烤肉組合，買就送牛排醬或毛豆，買開丼烤肉明星組，遠傳friDay購物獨家再加碼送限量200組XL號大魷魚。

Yahoo奇摩超級商城的小家庭烤肉6件組，原價1980元，特價999元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩超級商城的美澳暢銷冷凍烤肉套組，原價1450元，特價999元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

在奇摩購物中心上，文旦、龍蝦、鮮蝦等生鮮商品業績有近2倍成長，當中頂級和牛、帝王蟹業績更是達翻倍漲，21日前集結海陸豪華、鐵板燒高檔烤肉組、夯肉必備與烤肉神器等商品8折起，刷Yahoo聯名卡筆筆享最高6%回饋等優惠。