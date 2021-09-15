一名男子楊姓男子今年4月透過LINE與應召女子相約前往台南市某汽車旅館，以4000元代價進行性交易，但楊男卻準備了繩索及按摩棒等情趣用品放在床頭準備使用，應召女發現後當場拒絕性交易欲離去引起楊男大怒，當場將她抓回後以繩索綑綁，壓制在床上毆打並拉扯乳頭，隨後持按摩棒強行性侵，女子呼救引起旅館人員注意報警，事後楊男坦承酒後衝動，並賠償40萬元和解，台南地院判他1年10月徒刑，緩刑4年，仍可上訴。

根據判決書記載，楊男於民國110年4月23日透過LINE通訊軟體與暱稱「00思純外送~營業中~」聯繫，與A應召女約定以新臺幣4千元代價，相約在台南某汽車旅館校交易。

楊男在房間內等待時，準備好繩索及按摩棒等情趣用品，想要來點不一樣的情趣作法，但A應召女洗澡完出來，發現靠床處擺放情趣用品，當下感覺有異狀，立刻表明想要取消交易，而心生退意，而且準備離開摩鐵。

未料這時楊男竟心生歹念將A女抓回、以繩索綑綁A女雙手手腕，壓制A女在床上後，徒手甩A女巴掌、拉扯A女胸部乳頭，且不顧A女掙扎、反抗，持按摩棒強行性侵得逞，導致A女受有左臉瘀青、右側肩部瘀青、雙側乳頭紅腫、雙側手臂瘀青、雙側大腿瘀青及左側外陰部小撕裂傷、肛門週邊小撕裂傷之傷害。

由於A女在房間內大聲呼救，被旅館人員發現後立刻報警，警方趕到現場後A女才獲救，警方並當場扣得性侵時所用之繩索2條及按摩棒等物。

台南地方法院審理後認為，楊男未能戒慎行止，謹守份際，不顧A女意願橫施惡行，但考量被告行為時受酒精影響，加上無前科紀錄，又於審理中全程坦承犯行，並願意賠償A女40萬元達成調解，當場賠付10萬元，獲得A女之原諒，判處1年10月徒刑，緩刑4年，仍可上訴。