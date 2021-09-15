「宅神」朱學恒13日跨海送花給駐德代表謝志偉，並用德文寫上「爾俸爾祿」、「民膏民脂」、「下民易虐」、「上天難欺」，希望謝志偉能謹記在心。對此，謝志偉今（15）日在臉書PO出3張照片，稱有同仁將垃圾桶撿來的紅色玫瑰花插在玻璃瓶中，並置於廁所內，讓他驚呼環保又美學。朱學恒得知送的花被放廁所當擺飾後，也做出回應。

謝志偉表示，有同仁一臉驚喜告訴他，不知是誰從垃圾桶撿出幾朵紅玫瑰插在玻璃瓶裡，簡單素樸的洗手間，頓時就顯得清新又溫暖。他聽完馬上跟去看，讚嘆道「哇！環保又美學！」並愉快地往辦公室走，耳邊隱約聽到同仁輕聲細語地、近乎呵護地對著花兒說，「你們是從『垃圾』那裡送過來的，出污泥而不染，更彰顯你們自然美麗的本質。」

宅神朱學恒13日送花給駐德代表謝志偉，並將〈戒石銘〉的內容翻譯成德文送給謝志偉。（圖／摘自朱學恒臉書）

有網友則將謝志偉所PO出的玫瑰花照片貼在朱學恒的臉書留言，表示「你送的花還蠻適合放廁所的，美！」朱學恒回覆，「這樣可以遮住大便的臭味，非常划算」。

另有網友說，「『遮住大便的臭味』這句話很有道理！因為有些人跟大便一樣臭不可聞！」有人則覺得這樣擺放很漂亮也很美觀，台灣很多公廁也應該送過去擺著。