經過上一周的波動，比特幣重新站回46K的支撐區，今早指數上揚逾3個百分點，拋售告一段落；而以太幣也重回3.4K的價位。法人認為，目前虛擬貨幣出現明顯的去槓桿現象，比特幣能否站穩50K大關仍是未來漲勢的關鍵，因為許多獲利賣壓都鎖定在此價位區間。由於美國聯準會退出量化寬鬆政策的時間表尚不明確，加密貨幣市場對此還是有些擔憂，現在市場都在密切關注九月聯準會的FOMC會議。

台股8月板卡大廠技嘉(2376)和微星(2377)也都繳出亮麗成績，而二線廠包括映泰(2399)、承啟(2425)、青雲(5386)和精英(2331)等，8月營收月增和年增亦都雙雙呈現正成長。

有關加密貨幣的近期消息包括:中美洲薩爾瓦多本月7號宣佈比特幣成為其法定貨幣，目前已經購買超過550枚比特幣，薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)就像科技公司執行長主持新品發表會一般，向民眾推銷由國家發行的電子錢包軟體「CHIVO」，鼓勵民眾下載。薩國新政上，比特幣一度大跌近10%，但薩國總統卻宣布，要逢低再加碼買進，展現對比特幣的信心。比特幣成為其法定貨幣，薩國商店必須接受顧客以比特幣付款。為了鼓勵民眾盡快適應使用比特幣，當地政府透過國家的電子錢包，向每名市民派發相等於30美元的比特幣。其次，韓國金融監管委員會下屬金融情報局表示，正密切關注即將關停的加密貨幣交易所。根據之前公佈的政策，在9月24日之前沒有向委員會註冊的交易所，必須在本周五前通知客戶平台要被強行關閉，而在韓國本土運營的63家交易所中，有24家仍然未獲得認證，面臨關停風險，包括Docoin,Cocofx等。

台灣二線板卡股的8月營收表現續旺，映泰8月營收2.77億元，月增53%，年增27%；承啟8月營收5.72億元，月增6.3%，年增23%；精英8月營收29.7億元，月增33%，年增34%，精英8月單月營收創108年1月以來新高；青雲8月營收1.93億元，月增2.24%，年增51%。

以承啟而言，目前AI伺服器的營收占了承啟合併營收的兩成以上，大陸市場對於AI伺服器及系統整合需求有明顯回升。下半年雖然顯卡因缺料而市場供給仍會受到影響，但NV持續推出LHR顯卡，對於電競的市場供給及支持，第三季顯卡將回歸電競需求，可維持一個穩定的態勢。