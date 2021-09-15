瑞士國會下議院14日以129票贊成、43票反對及5票棄權，表決通過「改善與台灣關係」議案。外交部今天對於瑞士國會鼎力支持深化對台關係，更向聯邦政府提出多項政策建議，表達高度歡迎及感謝。在台瑞雙方共同努力下，將為共同追求的永續發展目標，奠定更深厚的基礎。

這項「改善與台灣關係」友台議案，在今年6月時先由瑞士國會下議院外交委員會通過，昨天由綠黨議員華德爾及自由民主黨議員波特曼在下議院說明支持理由，並經全院表決通過。

外交部發言人歐江安指出，根據此項議案，瑞士聯邦政府必須提交報告，說明在商業、政治、科學及文化領域方面，如何逐步深化與台灣的關係。瑞士國會上一次通過友台議案是在2007年，要求聯邦政府支持將台灣納入全球衛生體系。

她強調，瑞士是我國在歐洲理念相近且深值信賴的夥伴，去年12月完成簽署「移交受刑人協定」，進一步拓展雙方合作領域。未來，政府將繼續推動台瑞間在公衛醫療、航空服務、金融稅務及文化教育等不同領域的合作交流，強化雙方互惠互利的實質關係。