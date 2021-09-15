藝人龍劭華驟逝讓人唏噓不捨，也提醒了國人對於糖尿病引發共病的重視。糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤醫師表示，以新冠肺炎期間的醫療數據來看，無法穩定控制血糖者若染疫，比起穩定控制的患者，死亡風險增加2至3倍。醫師也提醒，糖尿病除了引發心臟衰竭等急症外，腎臟與胰臟的傷害也不容忽視，提醒糖友不但要定期回診，更要加強關注心臟、腎臟與胰臟的功能指數。

糖尿病的常見併發症種類。(圖/糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤醫師提供)

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，糖尿病是一個需要長期監測血糖與定期回診的慢性疾病，有些糖友會用有沒有不舒服症狀做為用藥、回診的依據。他提醒，這是非常要不得的觀念！尤其糖尿病引發的共病，若是急症發作常讓人措手不及，反而成為糖友猝死的關鍵。

●糖尿病引發共病 心臟、腎臟、胰臟首當其衝

糖尿病醫學會也特別提醒，糖友定期回診除了注意血糖數字之外，更要記得向醫師提問三個重點：

(圖/中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會提供)

(圖/中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會提供)

(圖/中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會提供)

(圖/中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會提供)

●胰島素會害失明？長期使用會上癮？破解糖友用藥迷思

當人體無法正常分泌胰島素，就會出現糖尿病症狀。因此，罹患第一型糖尿病、妊娠糖尿病，或是口服藥物無法控制第二型糖尿病時，就必須施打胰島素，但不少患者對胰島素存有疑慮，像是長期服用可能上癮，或是導致失明等。

醫師強調，胰島素屬於人體內既有荷爾蒙，並不具有成癮性，注射胰島素即是補充病患體內不足的部分，使胰臟獲得休息。

另外，胰島素並不會造成患者失明或洗腎等失能風險，許多糖尿病晚期發生失明或洗腎的案例，多是因病患一拖再拖，長期高血糖且未接受適當治療，才是導致失能、失明的關鍵。

蔡世澤醫師提醒，過去許多糖友透過藥物控制血糖，卻未一併控管肥胖和心血管疾病風險，使共病可能性增加。但近年來治療日新月異，更多能有效克服糖尿病致病機轉、同時控管多項風險因子的治療選擇也陸續出現，都能幫助糖尿病患重拾健康。

●良好生活習慣穩定控糖 保持運動習慣 糖友人生依舊彩色

糖尿病衛教學會《糖尿病年鑑》統計指出，年過65歲，每10人有4人有糖尿病；年過75歲長者，每2人有1人有糖尿病。如果經常處於高血糖狀態，就像是把全身大小血管泡在高濃度糖水裡，製造出一個滋養病毒細菌壯大的環境。

(圖/黃建寧醫師提供)

黃建寧醫師指出，糖友雖然需要長期以藥物控制血糖，但維持良好生活習慣，對於健康餘命有莫大幫助，也能大降因為高血糖引發共病急症的猝死風險。從現在就開始做起，健康行動永遠不會太遲！