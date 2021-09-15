一年一度的萬安演習前夕，台中市政府警察局第三分局副局長李珏民受邀廣播節目專訪，除提醒民眾接收警報發布訊息無需驚慌，保持正常作息外，和主持人蘇筠攜手暢談民眾最關心的防詐資訊，而即將到來的中秋連續假期，也請所有用路人配合交通疏導措施，短短30分鐘的空中約會，讓聽眾朋友欲罷不能。

李珏民提醒聽眾朋友，9月15日13時30分至14時將舉辦一年一度的萬安演習，今年因受疫情影響，為強化居安思危的能力同時避免群聚，將以「1日全區」、「人、車、燈光不管制」的方式實施，僅發放「防空警報」及「空中威脅告警系統」手機簡訊，請民眾保持正常作息，無須驚慌。

他也提到，如同萬安演習舉辦意涵，犯罪預防宣導更帶有未雨綢繆的期盼，尤其疫情期間詐騙案件頻傳，他深刻感受到防詐宣導的重要性，根據內政部統計，110年上半年投資詐欺案件發生2168件，是所有詐欺案類的最大宗。

他提醒，詐騙手法雖然不斷翻新、與時俱進，但最終目的都是「要錢」，無論是高投報、零風險或短期獲利的假投資，誘騙遊戲點數或保證金的假交友真詐騙，抑或是假檢警要監管民眾帳戶，所有涉及金錢流動的步驟，請民眾操作前務必謹慎確認，多想一步，每個人都可以成為「護金大使」。

最後，他預祝聽眾朋友中秋佳節愉快，第三分局針對中秋連假返鄉車潮已提前規畫相關交通疏導勤務，全力維持交通順暢與行車安全，用路人亦可收聽警廣，事先掌握路況資訊，避開塞車路段。