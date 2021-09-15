金門伯玉路3段今天上午發生2輛自小客車相撞的重大事故，車頭和車體均嚴重毀損，碎片掉落一地，現場怵目驚心。（李金生攝）

金門伯玉路3段今天上午發生2輛自小客車相撞的重大事故，車頭和車體均嚴重毀損，碎片掉落一地，現場怵目驚心。（李金生攝）

金門伯玉路3段今天上午發生2輛自小客車相撞的重大事故，車頭和車體均嚴重毀損，碎片掉落一地，現場怵目驚心。（李金生攝）

金門伯玉路3段今天上午發生2輛自小客車相撞的重大事故，車頭和車體均嚴重毀損，碎片掉落一地，現場怵目驚心。（李金生攝）

8時40分許，警方調來2輛大型吊車，將肇事車輛吊離現場，雙向交通才恢復正常。（李金生攝）

8時40分許，警方調來2輛大型吊車，將肇事車輛吊離現場，雙向交通才恢復正常。（李金生攝）

金門伯玉路3段今天上午發生2輛自小客車相撞的重大事故，車頭和車體均嚴重毀損，碎片掉落一地，現場怵目驚心。縣消防局出動4車10人趕至救援，將受傷的1男1女駕駛緊急送醫，確切肇事原因由警方調查釐清中。

警方初步調查，今天上午7時39分許，2輛行經伯玉路與雙瓊路口的白色自小客車高速碰撞，因當時正是上班時段，轟的一聲巨響和噴飛的車體、零件，嚇壞經過的大量人車。

警消在7時49分趕到現場，只見2車的車頭嚴重毀損，安全氣囊都爆開，其中1輛還被彈飛到路旁的草地，研判瞬間衝擊力量甚大。因現場油漬滿地，2輛消防車全程戒備，警方也立即疏散人車，嚴防起火波及路過車輛。

8時40分許，警方調來2輛大型吊車，將肇事車輛吊離現場，雙向交通才恢復正常。緊急送醫的2名駕駛意識清楚，其中33歲莊姓女子，雙腳開放性骨折，一度卡在車內，傷勢較為嚴重，21歲吳姓男子則上腹部挫傷疼痛，須再接受進一步診療。