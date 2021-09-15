金鐘視帝龍劭華14日晚間驚傳在高雄昏倒，在救護人員抵達前已失去生命跡象，經過搶救後仍於晚間8點09分不治，享壽68歲，噩耗震驚演藝圈。據悉，龍劭華長年罹患糖尿病，曾被醫生告知健康狀況不太樂觀。

龍劭華生前總給人生龍活虎的印象，但他飽受糖尿病折騰10多年，原來他因為拍戲生活作息不固定，飲食方面不忌口，也有菸癮，卻莫名暴瘦8kg，2009年就醫檢查才知道得了糖尿病，醫生面色凝重地警告他：「你的扣打用完了。」讓他腦子瞬間空白，害怕自己該不會得絕症。

從一家之主變成病人，龍劭華曾內疚地表示給家人、朋友添麻煩，老婆為了怕他血糖攀升過快，煮三餐時特別採取清淡的方式烹飪，並絞盡腦汁更換菜單，但龍劭華吃慣重口味，一時無法接受，開玩笑說跟老婆「吵到快要離婚」。

儘管有飲食控制，龍劭華卻沒有定期回診檢查，長達11年只靠吃藥緩和病情，直到去年終於回診檢驗，才驚覺空腹時血糖高達200多，飯後更是直飆300多，嚴重紅字讓醫師傻住，龍劭華才乖乖定期回診治療。

如今龍劭華驟逝，他的經紀人今（15日）早沉痛地發出公開聲明，表示正處理治喪事宜，稍稍寬心的是，龍劭華離世面容安詳，最後一刻沒有痛苦，至於真正死因，今日會交由高雄檢察官勘驗。