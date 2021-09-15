臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

日本外相茂木敏充昨宣布，將再提供50萬劑AZ疫苗給台灣，只要準備好就會馬上送出。這是日本政府自6月4日以來，第五度贈我國疫苗，前後加起來共計390萬劑。此消息在網路引發熱議，有許多網友則諷刺道：「陳時中指揮官太聰明了，往後不必買疫苗，靠國外捐贈台灣就夠了。」

根據《中國時報》15日報導指出，日本過去已提供台灣340萬劑AZ疫苗，分別是6月4日的124萬劑，7月8日及7月15日分別為113萬和97萬劑，9月7日再度提供6.4萬劑，是目前贈送我國最多疫苗的國家。目前我國累計取得857萬多劑AZ疫苗，其中近4成都是日本贈送。

消息一出網路討論熱烈，網友正反意見相左，有人開心認為此舉有助台灣疫苗施打速率，有人則認為此舉將讓台灣未來無法拒絕核食進口：「真是太開心了，我總算有機會打到疫苗了」、「上一次錯過AZ，就等這次了」、「拿人手短，核食如何拒絕？」「謝謝日本，挺開放核食後再加入CPTPP」、「一直拿人家東西，是要怎麼還？」「建議政府付點錢给日本吧！以免未來核食吃不完！」

此外，也有網友留言：「陳時中指揮官太聰明了，往後不必買疫苗，靠國外捐贈台灣就夠了」、「為什麼都是人家送？台灣這次疫苗政策完全失敗」、「超前部署，我們買的怎麼還沒進來，怎麼老是靠別人贈，可能已習慣伸手跟別國要」、「怎麼老是靠別國捐贈，我們自己買的什麼時候才能到貨！」