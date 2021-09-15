E-2K（見圖）整補後重新起飛執行任務。（黃子明攝）

「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，首先進場的經國號落地後通過司令台。（黃子明攝）

漢光演習今（15）日是第三天，重頭戲─屏東佳冬戰備道四型機也順利完成起降操演。現場除了大批國內外媒體，許多民眾與軍事迷也湧入觀看。《中時新聞網》特別將相關精彩畫面整理成圖輯，讓讀者一睹國軍訓練的成果！

F-16V戰機整補後起飛重新執行任務。（黃子明攝）

空軍F-16V、幻象（見圖）、經國號三型主力戰機、E-2K預警機參與演習，幻象戰機整補後起飛重新執行任務。（黃子明攝）

幻象戰機整補後通過司令台起飛重新執行任務。（黃子明攝）

「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，空軍F-16V（見圖）、幻象、經國號三型主力戰機、E-2K預警機參與演習，第二架進場的F-16V通過山區準備降落。（黃子明攝）

第三架進場的幻象戰機落地後通過司令台。（黃子明攝）

經國號整補後起飛重新執行任務。（黃子明攝）

「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，空軍F-16V、幻象、經國號三型主力戰機、E-2K預警機參與演習，陸航黑鷹直升機在周邊空域警戒。（黃子明攝）

「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，經國號進場前先飛越演習區向三軍統帥致敬。（黃子明攝）

E-2K飛過山區準備進場。（黃子明攝）

E-2K降落後通過司令台。（黃子明攝）

「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，空軍F-16V、幻象、經國號三型主力戰機、E-2K預警機參與演習，現場除了大批國內外媒體，許多民眾與軍事迷也湧入觀看演習。（黃子明攝）