圖輯》4型機佳冬戰備道成功起降 漢光演習精彩畫面曝光 10:082021/09/15 中時新聞網 李慈音 、中時、 黃子明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，空軍F-16V（見圖）、幻象、經國號三型主力戰機、E-2K預警機參與演習，F-16V戰機整補後起飛重新執行任務。（黃子明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 E-2K（見圖）整補後重新起飛執行任務。（黃子明攝） 「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，首先進場的經國號落地後通過司令台。（黃子明攝） 漢光演習今（15）日是第三天，重頭戲─屏東佳冬戰備道四型機也順利完成起降操演。現場除了大批國內外媒體，許多民眾與軍事迷也湧入觀看。《中時新聞網》特別將相關精彩畫面整理成圖輯，讓讀者一睹國軍訓練的成果！ F-16V戰機整補後起飛重新執行任務。（黃子明攝） 空軍F-16V、幻象（見圖）、經國號三型主力戰機、E-2K預警機參與演習，幻象戰機整補後起飛重新執行任務。（黃子明攝） 幻象戰機整補後通過司令台起飛重新執行任務。（黃子明攝） 「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，空軍F-16V（見圖）、幻象、經國號三型主力戰機、E-2K預警機參與演習，第二架進場的F-16V通過山區準備降落。（黃子明攝） 第三架進場的幻象戰機落地後通過司令台。（黃子明攝） 經國號整補後起飛重新執行任務。（黃子明攝） 「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，空軍F-16V、幻象、經國號三型主力戰機、E-2K預警機參與演習，陸航黑鷹直升機在周邊空域警戒。（黃子明攝） 「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，經國號進場前先飛越演習區向三軍統帥致敬。（黃子明攝） E-2K飛過山區準備進場。（黃子明攝） E-2K降落後通過司令台。（黃子明攝） 「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，空軍F-16V、幻象、經國號三型主力戰機、E-2K預警機參與演習，現場除了大批國內外媒體，許多民眾與軍事迷也湧入觀看演習。（黃子明攝） 「漢光37號」實兵演練15日在屏東屏鵝公路佳冬戰備道操演戰機起降及油彈整補，民眾也注目觀看。（黃子明攝） 近距離一次看 漢光演習4戰機佳冬戰備道首起降 今年這點大不同 #戰機 #國軍 #佳冬戰備道 #漢光演習 #操演 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 圖輯》漢光演習 刺針飛彈車 雲豹裝甲車登場 19:382021/09/14 政治 漢光重頭戲！佳冬戰備道跑道「又短又窄」 戰機起降高難度 08:052021/09/14 政治 陳漢典床戰辣妹畫面流出！靠虛擬性愛找慰藉 19:082021/09/14 娛樂 防衛創意 蚵架堆疊成阻絕設施 04:102021/09/15 政治要聞 共機頻擾台 全天候戰備狀態！防空飛彈＋機動雷達 扛起空防重任 04:102021/09/13 政治要聞 民眾注意 萬安44號演習今午發布警報 一張圖曝重點 08:022021/09/15 政治 漢光演習軍方在喜樹海灘 架設5層阻絕設施 16:472021/09/14 政治 國家關鍵基礎設施防護演練 憲兵衛戍中樞阻敵滲透 14:462021/09/14 政治 漢光演習首日 幻象2000升空攔截大陸軍機 16:322021/09/13 軍事 漢光演習重頭戲登場 蔡英文親赴屏東視導戰機起降 08:262021/09/15 政治 漢光演習登場 蔡英文：向世界展現守護家園決心的時刻 17:462021/09/13 政治 佳冬戰備道戰機首次起降 高難度操演 04:102021/09/15 政治要聞 第四作戰區 用蚵架堆疊成阻絕設施 08:382021/09/14 政治 政治熱門新聞 日本再捐50萬劑AZ給台灣 網反應激烈：陳時中真是「太聰明了」 - 政治 陳柏惟死定了？ 郭正亮看完民調預測罷免結局：血流成河 - 政治 張亞中黨主席能拿多少票？郭正亮爆數字：出乎意料 - 政治 趙少康中秋禮盒竟送「這3樣」東西 小編吶喊：有什麼深意？ - 政治 官員打滿莫德納第二劑？陳時中「回這句」瞬間引爆網怒火 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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