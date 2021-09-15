高中職以下施打BNT反應佳 盧秀燕：已回收9成

台中市府為高中職以下學生進行施打BNT疫苗意願調查，市長盧秀燕15日表示，年輕人要接種第一劑BNT，家長心情是既期待又怕受傷害，不過從現在的資料來看，大概有9成左右，還有沒回收的，沒關係，不能勉強他們。

盧秀燕上午訪視設在慈濟台中靜思堂快打站2.0，為65歲以上長者接種第2劑AZ疫苗作業後受訪表示，針對為高中職以下學生接種BNT疫苗，需要家長意願書，家長很期待孩子接種疫苗有保護力，另一方面又擔心孩子能不能適應副作用，有的家長考慮時間比較長。

「所以我們會提供較長的時間讓大家思考」盧秀燕說，這很重要，不要逼迫他們，好好想清楚，因此思考的時間多放寬3天，讓家長和孩子好好討論與評估。

盧秀燕表示，從目前的資料來看，大概有9成左右，還有一些學校還沒回收意願書，最慢到16日就一定要回覆意願書，才能夠安排造冊接種，打疫苗是各喜各愛，所以絕對不勉強，針對有意願的人，會提供好這方面的服務。

台中市府將於中秋節過後9月23日起，為全市高中職以下、12歲以上學生接種BNT疫苗，針對BNT意願書若沒繳回，盧秀燕說，「沒關係，打疫苗是各喜各愛要尊重意願」。