蘋果2021年秋季發表會登場，新款iPhone問世，根據調研公司Counterpoint的資料顯示蘋果第2季出貨量依然創下歷史新高，占據了全球智慧手機總收入的40％。隨著全球5G網路設備持續增加，加上歐美購物季即將展開，銷售量將可望進一步擴展。元大全球未來通訊（00861）、元大未來關鍵科技（00876）等聚焦投資全球5G相關產業的ETF受惠程度高，近期淨值頻創新高。 元大投信指數團隊表示，根據Strategy Analytics數據，市場對於5G手機的需求相當強勁，尤其是在中國、美國，以及西歐等國家地區，2021一整年全球5G手機出貨量將達到6.24 億部，這個數字將遠高於2020全年的2.69億部，投資人可以投資相關ETF來參與智慧手機及5G關鍵科技的強大需求。

法人表示，打開各家公司的智慧手機或網路設備，可以發現，一台5G智慧手機或5G網路設備的零組件來自於全球各國，可能包含台灣、美國、日本、韓國、歐洲、中國等等，沒有一個國家可以獨立生產完成，因此布局5G相關投資，最好的方式就是投資全球型ETF，透過指數化的選擇，才不會遺漏相關受惠個股。

法人表示因為5G屬於高科技產業，全球每個國家都有自己的專精，比如台灣的晶圓代工、半導體產業鏈、美國的IC設計、日本的零組件等，因此投資5G最好的方式是找尋全球型ETF相對於單一國家較能掌握趨勢。同時，投資相關ETF最重要的是注意其投資標的，不能只看名稱。