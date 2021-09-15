iPhone 13新機發表後，台灣之星隨即發布相關預購相關資訊，今（15）日開放消費者預留資料，零時差掌握iPhone 13的第一手資訊。

台灣之星強調，本活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者之基本資料（姓名/身分證字號/聯絡電話）、申辦類型（新申辦/攜碼/續約）及選擇離你最近的門市，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 13的即時資訊，以利後續預購與申辦。

除此之外，台灣之星表示，VIP老客戶於預購期間搭配指定資費申辦成功者，可享台灣之星預購限定「Anker真無線藍芽耳機（原價$5490）半價（$2790）搶購資格」優惠，用新iPhone盡享高品質影音娛樂體驗。

iPhone 13系列在台上市價格也已出爐，iPhone 13 mini 128GB容量22900、256GB容量26400、512GB容量33400；iPhone 13 128GB容量25900、256GB容量29400、512GB容量36400。

iPhone 13 Pro 128GB容量32900、256GB容量36400、512GB容量43400、1TB容量50400；iPhone 13 Pro Max 128GB容量36900、256GB容量40400、512GB容量47400、1TB容量54400。

整體而言，iPhone 13系列比iPhone 12系列更為便宜，入門款降價1000元，不過蘋果靠著提供更大的容量，有效提升iPhone 13系列的天花板價格，過去iPhone 13 mini以及iPhone 13先前都沒有提供512GB的規格，Pro系列則增加1TB的選擇。