Canon全球發布相機新品EOS R3，新款EOS R3具備高速連拍功能、超低光源拍攝性能、先進的追蹤和識別能力，隨著新品上市，可望為Canon光學鏡片供應商佳凌(4976)及今國光(6209)營運增添動能。

Canon全球發布相機新品EOS R3具有新開發的(約2410萬像素)背照式層疊CMOS影像感測器、全新眼球控制自動對焦，並且能夠錄製 6K 60p RAW或4K 120p 10 bit影片，適用於體育和婚禮記錄及野生動物攝影。

為滿足影片製作需求，EOS R3能夠以全片幅視角錄製6K 60p RAW或4K 120p 10-bit影片，高畫質4K 60p(從6K超取樣)也適用於需要最佳畫質的用戶，此外可錄製Canon Log 3和HDR PQ可靈活匹配各種後期製作工作流程。

EOS R3上的眼睛偵測自動對焦透過深度學習技術得到進一步增強。即使臉部被部分遮擋，相機現在也可以聚焦在眼睛上。頭部偵測自動對焦也進一步改進；即使運動員戴著頭盔或護目鏡，在高速運動攝影中仍然可以實現穩定的對焦。新增的「車輛優先自動對焦」可以非常精確地偵測汽車和摩托車，當啟用Spot Detection重點偵測時，它甚至可以偵測駕駛員的頭盔。

佳凌及今國光為Canon鏡片供應商，受到數位相機市場銷售萎縮影響，兩家公司均啟動轉型，其中佳凌主攻車載鏡頭，今國光則布局智慧家庭安全監控、IoT及遊戲機領域，隨著轉型成果逐漸發酵，加上Canon新機上市，可望挹注兩家公司未來營運動能。