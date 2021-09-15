中秋節腳步接近，今年為配合防疫無法與親友「疫」起烤肉團聚，民眾多透過網購中秋禮品的方式來表達祝福心意，然看準民眾網購需求增加，詐騙集團也伺機搶發中秋財。

根據全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技統計，在台灣「一頁式購物詐騙」為網路詐騙類型中占比（58%）最高的類型，光在今年5月至8月就偵測到逾377萬筆！近期臉書也出現了一頁式詐騙粉絲頁，假冒知名商家銷售月餅禮盒，以低於市售行情優惠的價格引起民眾興趣，但往往付了錢卻收不到商品。趨勢科技提醒民眾，居家網購禮品的同時，務必多加留意，避免誤入有心人士設下的陷阱，滿滿的心意卻換來一場空！

根據趨勢科技觀察，一頁式購物詐騙主要特徵如下：

·擅用知名店家相似名稱，並使用官方網站商品圖片、影片

·強調「24小時到貨」或「免排隊」

·主打「價格低於市場行情」

·提供「限定期間免運費」等好康資訊

·網頁資訊簡陋，沒有公司地址、客服電話等

·網頁夾雜簡體字或使用非本地用語