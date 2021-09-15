日本AV女優麻里梨夏過去曾引退11個月，復出之後只拍了6部作品，如今再次宣布引退消息，令粉絲十分不捨，然而過去她就曾透露，在引退時因為把片酬花光，她身上只剩下2.5萬日圓(約6千新台幣)，只好再次復出，對此，AV達人一劍浣春秋也透露麻里梨夏引退的真正原因。

麻里梨夏復出時聲稱，是因為在引退期間把錢花光才再度下海拍片，但一劍浣春秋在《Play NO.1》發文表示，其實復出並不在她的計畫之內，她想轉換跑道才會決定引退，然而AV女優身分加上過去只有打工經驗，造成過程一直不順利。

因此麻里梨夏和事務所達成協議，為了支撐生活先以專屬形式復出，讓她能夠一邊去好好找工作，如今再次引退就是因為找到新工作了，而且這份工作不是在風俗界，而是一般的粉領OL，麻里梨夏也在昨正式發文宣布，雖然她第二次投入AV界的時間很短，但她很感謝大家的支持。

麻里梨夏再度宣布引退。(圖/翻攝自麻里梨夏推特)

麻里梨夏透露，之後她就要展開新生活，推特帳號也會結束，對此，一劍浣春秋也祝福她，「她是個意志堅定的女孩，一定會貫徹自己的想法到底」，表示引退的女優那麼多，麻里梨夏是讓他最開心的一個，然而消息一出，卻讓不少麻里梨夏的粉絲一片哀號。