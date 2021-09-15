再過幾天就是中秋節，因疫情影響，台中市南區國光里取消連續舉辦23年歷史的中秋節晚會，17日將舉辦別開生面的「資源環保愛地球」活動，里民拿10顆廢電池或10張違規廣告單，就可兌換100元全聯禮券一張；每個門牌號碼限兌領一張。

國光里長陳雅惠表示，有別於各地中秋節舉辦烤肉活動，國光里每年都會舉辦中秋節卡拉OK聯歡晚會，邀請里民，走出戶外動起來，除鼓勵社區民眾扭腰擺臀、唱唱跳跳，餘興表演外，並穿插多達數百項摸彩活動，吸引上千里民參加。

不過，今年因CDVID-19疫情影響，為避免群聚，中斷連續舉辦23年歷史的中秋節聯歡晚會活動，另舉辦「資源環保愛地球」活動。

陳雅惠說，里民搜集10顆廢電池或10張違規廣告單，即可前來里活動中心，兌換一張全聯禮券，每戶門牌號碼限兌領一張。

國光里共有35鄰，為避免群聚，17日兌換日，將自上午9點至下午5點，區分4組時間兌換，民眾須遵守防疫規定，除採實聯制，戴口罩、量體溫、噴酒精外，並保持1.5公尺社交距離。

市議員邱素貞指出，根據環保署統計，台灣每年使用1.1萬噸的乾電池，回收量僅約四成多，有超過一半的廢棄電池沒有進入回收體系中；至於任意張貼違規廣告物，造成市容景觀不佳，使得民眾居住品質受影響，國光里響應愛地球做環保的活動，深具教育意義。