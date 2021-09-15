高雄巿體育總會游泳委員會長期投入基層訓練。（游委會提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿體育總會游泳委員會長期投入基層訓練。（游委會提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿體育總會游泳委員會長期投入基層訓練。（游委會提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿體育總會游泳委員會長期投入基層訓練。（游委會提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿體育總會游泳委員會長期投入基層訓練，備戰下月全國運動會也馬不停蹄，國統企業有感於台灣在今年東京奧運創下史上最佳，日前特別贊助游委會跳水訓練用跳板，盼能讓運動員在更舒適的環境獲得更好的訓練。

游委會表示，高雄跳水隊目前有林子翔、李淵明、賴昱燕3名教練，除積極投入基層訓練，也努力推廣全民跳水運動。訓練所在的高雄國際游泳池跳水池於1996年竣工後，目前已是台灣的跳水運動重鎮，迄今也用了25年。

游委會透露，從事設計、製造與配置大口徑輸配水管線為主的國統企業，董事長洪雅滿日前獲悉高雄國際游泳池跳水池隨著使用時間，設備老舊，因此決定拋磚引玉，贊助高雄跳水隊訓練用跳板，盼能挹注更多資源給選手。

教練林子翔說，高雄跳水隊是高雄水上運動的重點培育項目，在游泳委員會主委黃俊傑、副主委蔡金晏、林智鴻及總幹事許峰銘長期推廣下，持續穩步成長。也感謝國統企業關注基層運動訓練基地，為「撐體育」而付出。