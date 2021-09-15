大陸央視新聞15日報導，中國常駐日內瓦代表團公使蔣端代表一組國家當地時間14日在聯合國人權理事會第48屆會議，與人權高專舉行對話會，作共同發言，對美國嚴重的人權問題深表關切。並敦促美國，認真反思和糾正錯誤，採取切實行動解決自身嚴重人權問題，停止強行推廣自己的意識形態和價值觀，停止藉口人權打壓整治別國，停止對別國進行軍事干涉。

共同發言指出，美國漠視民眾生命權和健康權，擁有全世界最先進的醫療設備和技術，卻成為全球感染新冠病毒和死亡人數最多的國家。美國政府不全力抗疫，反而熱衷於對病毒溯源等問題進行政治操弄，企圖甩鍋別國，推卸自身抗疫失敗責任。

共同發言表示，美國國內長期存在系統性種族主義和種族歧視，非洲裔、亞洲裔、穆斯林等少數群體持續遭受歧視和傷害，其根源是美國歷史上罪惡的奴隸貿易和奴隸制。美國過去對印第安人實施種族滅絕，當前仍在侵犯印第安人各項權利。美國長期任意監禁無辜移民，強迫移民兒童與其父母分離，導致無數移民家庭破裂。美國還是人口販賣和強迫勞動的重災區。

共同發言稱，美國在國際上打著「民主」「人權」旗號，散布謊言和虛假資訊，大搞強權政治，干涉別國內政，將自身模式和價值觀強加於人，動輒實施單邊強制措施，嚴重侵犯有關國家人民人權，包括在新冠肺炎疫情期間阻礙許多國家獲得藥物和疫苗。美國發動的戰爭造成別國大量平民傷亡、流離失所。

共同發言認為，阿富汗局勢重大變化再次表明，軍事干預、強權政治不得人心，將美式「民主」強加於人只會帶來混亂和動盪，註定失敗。美軍雖然撤出了阿富汗，但美軍及其盟友過去20年裡在阿富汗殺害平民的罪行必須調查清楚，凶手必須被繩之以法。

共同發言敦促美國，認真反思和糾正錯誤，採取切實行動解決自身嚴重人權問題，停止強行推廣自己的意識形態和價值觀，停止藉口人權打壓整治別國，停止對別國進行軍事干涉。呼籲人權理事會和人權高專持續關注美國人權問題，敦促美國切實履行國際人權義務。