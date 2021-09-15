臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民眾黨13日指出，第二類官員第二劑施打率高達65%，早已打好打滿，「也難怪中央對於莫德納到貨效率低一事完全不急」。對此，指揮中心指揮官陳時中14日表示，中央政府官員約1000人打完莫德納二劑，接種完成率高「是因為他們打得比較早」，並非故意讓他們快點打第二劑。此話一出反激起網友怒火，痛批施打順序本就是指揮中心訂的，陳將責任推給順序因素非常沒道理。

行政院長蘇貞昌日前表示，台灣疫苗接種率已逾45％，等他打到第2劑疫苗，就代表疫苗很足夠了。但民眾黨13日則反擊指，65歲以上長者第2劑施打率不到1％，而第二類人員卻已經有65％「打好打滿」第二劑莫德納，痛批蘇「難怪不急！」

對於65歲以上第2劑施打率不到1％的說法，陳時中昨澄清「當然沒有」，並強調中央政府官員施打疫苗的時間比較早，不是故意讓他們快點打第二劑，人數大概1000人左右。

陳時中此話一出，迅速在網路引爆怒火，大批網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「打的順位也是你們訂的，把國家主要的勞動力越擺越後面，然後再來說他們能打二劑，是因為他們打得早……」「每批疫苗都第二類先打，當然最早打完打滿」、「你們總是在每批疫苗到貨時就能預約，當然比較早打，永遠的第二類」、「排在第二類已經很『謙虛』了，真的不是故意的！」「你真的是有史以來最棒的衛福部長，我指的是文學造詣」。