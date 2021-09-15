民眾黨日前質疑，第二類「中央及地方政府防疫人員」施打莫德納第二劑高達65.4％。行政院長蘇貞昌昨駁斥是不實謠言，稱第二劑施打28萬人中，中央僅1700人打，占不到6％，其餘大部分地方第一線人員是打AZ疫苗。民眾黨立委蔡壁如今痛批，蘇貞昌怎麼可以草率帶頭玩數字遊戲，漠視「中央官員第二劑施打率是全國平均的13倍」的事實，帶頭造謠。

蔡壁如今在臉書指出，資訊公開透明很重要，在野黨能夠拿到的訊息，也只有執政黨願意公開的資訊，原本以為立法委員可以向政府索資，作為監督使用，但她在立院即將進入第四個會期，仍舊為索資困難重重、資訊不對等所苦。

蔡壁如今引用執政黨公開的訊息，戳破蘇貞昌的謊言。蔡壁如表示，截至目前，約343萬人接種第一劑莫德納疫苗，但僅有33萬人接種第二劑，接種比率是9.6％，其餘310萬人只能一等再等。

若是用蘇貞昌的標準及中央疫情指揮中心提供的第二類人員接種資料對比，維持防疫體系運作之中央政府重要官員造冊人員有1754人，第一劑接種人數1740人、第二劑1054人，換算下來中央官員第一劑施打率高達99.2％，第二劑施打率更是有60％，對比全國第一劑施打率才48％，第二劑僅有4.45％。

蔡壁如進一步分析，目前台灣第一劑接種莫德納的民眾，75歲以上長者有50.3萬人，64至74歲則有148.2萬人，但完整接種兩劑的卻僅有4790人、10773人，比例都不到1％，對比中央官員高達60％以上的第二劑施打率。

蔡壁如說，昨天有位68歲志工阿姨詢問她，第一劑打莫德納，什麼時候才可以打第二劑，因為已經過了要打第二劑的日期，試問「蘇院長啊！你怎麼可以這麼輕率的就玩起數字遊戲呢？百姓的命，在你們這些高官的眼裡，就這麼不重要嗎？」