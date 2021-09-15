台灣與美國間的戰略會議「蒙特瑞會談」日前結束，傳出外交部長吳釗燮與顧立雄，為了台灣代表處正名，跟美方國安會等單位進一步溝通，消息人士另透露，這項會談我方今年還首度出現新面孔，海巡署長周美伍也隨團參加蒙特瑞會議，針對兩國海巡在西太平洋防衛盡溝通協調，雖然名義上是台美簽署海巡工作備忘錄後相關後續會談，但實際上與美軍印太司令部首度加入美國海巡艦艇，未來與我方海巡以何種模式密切合作成為會談重點。

海巡署長周美伍在今年三月台美海巡簽訂合作備忘錄後，首度與參與蒙特瑞會議，跟美國海岸防衛司令部高層進行對談，重點在討論海巡在西太平洋責任分屬，以及未來合作支援模式，又開啟雙方更進一步交流。

上個月(8月)16日，美軍聯合英、澳、日本部隊，在印太地區舉行40年來最大規模軍演，海岸防衛隊4500噸傳奇級海巡艦「穆洛號」特別從加州母港阿米達抵達西太平洋，將部署在西太平洋數月，此次任務旨在支援負責監督該地區軍事行動的美國印太司令部。

海巡署當時表示，對日後台美海巡機關的合作，表示樂觀其成，未來不排除與美方海巡機關進行任何可能的互動或合作模式。

台、美在今年3月25日簽署《台美設立海巡工作小組了解備忘錄》後，美台海巡可望聯合演習的消息不斷。上個月海巡最大噸位巡防艦「嘉義艦」等4艘艦艇，就傳出與美方艦艇在東部外海就搜救、海上反恐等進行聯合演訓。

根據第七艦隊司令湯瑪斯中將表示，穆洛號在印太地區的部署，與「整合性全領域海軍力量」目標一致，並在區域內增加傳統海權實力。

蒙特瑞會談是台美之間最重要的安全對話之一，與會人士包括雙方的國防、外交、國家安全部門人士。太平洋美軍總部、台北駐美代表處、美國在台協會等單位亦派員與會。

這項會談起自1997年，最初在美國國防大學舉行，後來轉至加州蒙特瑞市的美國國防語言學院外語中心，故有「蒙特瑞會談」之名。會談最初以軍事為重，後來層面逐漸擴展，參加者的層次、範圍亦不斷提高，文職人員的比重也逐漸增加。

該會談是1995及1996年的台海危機後，美國與台灣才建立此一溝通管道。美方當時大力促成這一會談的，是當時的國防部主管亞太事務的副助理部長坎貝爾(Kurt Campbell)，他在歐巴馬政府第一任期擔任過主管東亞事務的助理國務卿，也是現任美國國家安全委員會印太政策協調員。