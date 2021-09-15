蘋果iPhone 13新機價格。（製圖／陳友齡）

蘋果秋季發表會落幕，iPhone 13系列新機正式亮相，然而外觀、螢幕尺寸等設計上與前一代iPhone 12相似，只有晶片處理能力更快、鏡頭升級等主要亮點，被認為毫無新意，陸媒更狠批，iPhone 13降價是為了保住銷量，蘋果遇到新機突破的瓶頸。

去年iPhone 12首次支援5G機型，並採用全新的扁平化設計，讓不少人眼睛為之一亮，然而今年iPhone 13在外觀與螢幕尺寸上並沒有做太多改變，最大亮點如先前傳聞，採A15晶片提升處理能力，並升級相機鏡頭，讓熟捻iPhone拍照、錄影的使用者有更好的體驗，對一般用戶較無感。

快科技報導，整場發布會上，蘋果對iPhone 13系列著墨最多的是，電池續航力增加，這凸顯在智慧型手機市場日益成熟的狀況下，蘋果要有重大突破的機會越來越少，這也是該公司需要面對的挑戰。

此外，iPhone 13系列的整體價格相較於iPhone 12的入門款降價約1000元，但蘋果巧妙透過提供高容量，讓iPhone 13與mini擁有過去不曾出現的512 GB高容量，iPhone Pro系列最高則直接升到1TB，拉高iPhone手機價格的天花板。

針對蘋果發表會的表現，報導引述不具名的手機行業專家表示，「雖然各項零件都在漲價，不過因為iPhone 13的改變並不多，所以蘋果為了保住銷量，只能用降價來換取銷售數字，這是他們明智的地方，但要看用戶買不買單。」

今年秋季發表會了無新意的評價影響蘋果股價，周二收在148.12美元，下跌1.43美元（或0.96%），盤中一度重挫逾1.5%。