在校園中、社交圈裡面，皮膚白皙、氣質出眾、眼睛漂亮的女生肯定是眾人的關注焦點，如果又擁有一身性感身材，那要成為人氣網紅可就不是件難事了。在馬來西亞就有一位正妹，不僅具備以上特質，五官也相當精緻，其 IG 追蹤數甚至已累積高達逾 32 萬，漸漸在網路上衝出高人氣。

大馬正妹 Hannah 白衣穿搭狂吸千讚！原來下半身還「暗藏玄機」辣翻 （圖片／JKF提供）

照片中的正妹是 Hannah Yap，有著一身雪白無瑕的肌膚，搭配一口櫻桃小嘴，不論是放下頭髮還是紮起馬尾，看起來都是嬌嫩又溫柔！給人的感覺就像是以前學生時期，會吸引全校男生瘋狂追求的天使小姐姐類型。

大馬正妹 Hannah 白衣穿搭狂吸千讚！原來下半身還「暗藏玄機」辣翻 （圖片／JKF提供）

日前，她 po 出了一系列「白衣穿搭」照，如果只看上半身，的確就是一件再正常不過的衣服，但當視線逐漸向下移，馬上就能看到那「開高衩」的驚喜設計，也讓她當場露出「白皙大腿根」。而她也發文寫下：「嘗試新風格，大家還喜歡嗎💕」

大馬正妹 Hannah 白衣穿搭狂吸千讚！原來下半身還「暗藏玄機」辣翻 （圖片／JKF提供）

照片曝光後，網友們也紛紛留言直呼：「身材太好了」、「白色緊身衣看起來很棒」、「從頭髮到腳趾都喜歡」、「性感女神」

大馬正妹 Hannah 白衣穿搭狂吸千讚！原來下半身還「暗藏玄機」辣翻 （圖片／JKF提供）

事實上，除了高顏值外，Hannah 的身材一直都是恰到好處的性感，時不時就會在社群大曬「飽滿雪乳」，露出深長事業線！各種運動內衣、比基尼、低胸洋裝…在臉蛋、身材的加持下，都能呈現最完美的效果！

大馬正妹 Hannah 白衣穿搭狂吸千讚！原來下半身還「暗藏玄機」辣翻 （圖片／JKF提供）

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