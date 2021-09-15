資深實力派演員龍劭華昨（14）日晚間驚傳驟逝，享壽68歲，讓不少合作過的藝人好友們相當震驚。2019年曾與他一同演出《用九柑仔店》的莫允雯、張軒睿、林哲熹等主要演員也紛紛發文表示哀悼，其中林哲熹公開了龍劭華私下對於晚輩的貼心舉動，讓網友們感動不已。

《用九柑仔店》的主要演員莫允雯與張軒睿，得知龍劭華離世的消息後，分別在個人IG上PO文懷念龍劭華。莫允雯在貼文中表示「人生太無常，我們要用力的好好的珍惜我們愛的每一個人。永遠的龍哥，永遠的廟公，一路好走」，並用TAG標註「#龍劭華#用九柑仔店永遠的廟公」；張軒睿同樣也在IG的限時動態上曬出演員的大合照，表示「親愛的龍哥，謝謝您的照顧，謝謝您的溫暖。永遠的廟公、一路好走」。

而在劇中飾演「勇伯」年輕時期的林哲熹，則是發文透露自己第一次遇到龍劭華便與他一見如故。在台中的戲收工後，他與龍劭華一同坐在旁邊的便利商店談笑聊天，過程中遇到龍劭華的粉絲想要合影，龍劭華不僅欣然答應，還邀請他一同加入，甚至告訴他的粉絲「他是林哲熹以後要記得他噢！」讓林哲熹受寵若驚，事後龍劭華也不吝嗇的教導他「只要在路上被認出來要求合照，一定得答應，因為人家喜歡我們是很感恩的事情，沒有觀眾再好的戲也沒用」。

即使《用九柑仔店》拍攝結束後所有演員都各奔東西，但龍劭華只要遇到林哲熹，便會親切的上前打招呼，握住他的手、拍拍他的手背詢問他「最近過得好嗎」，讓林哲熹心中充滿溫暖與感謝，也期許自己將來能與龍劭華一樣瀟灑帥氣。

網友看到他的PO文後，紛紛刷出整排不捨的哭臉，留言「讀著文字也感受到龍哥的溫暖」、「滿滿的洋蔥，提攜後輩的龍哥好暖」、「他一生帥氣」、「配你文字超想哭」、「龍哥真的是很好的長輩」、「真的！看著他的戲長大的….好不捨！世間無常」，引起熱烈討論。