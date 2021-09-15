中國常駐日內瓦代表團15日指出，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表大使陳旭，當地時間14日在人權理事會第48屆會議代表40多國作共同發言，呼籲各國實現持久和平，促進和保護人權。要踐行真正的多邊主義、堅持通過對話協商化解分歧、堅持推動可持續發展、尊重文明多樣性、統籌應對傳統和非傳統安全威脅。

陳旭指出，和平與安全是促進和保護人權的基本前提。沒有和平與安全，包括發展權在內的各項人權無法實現。戰亂、衝突和地區動盪是導致大規模侵犯人權現象的主要根源。當前，國際和平與安全正面臨前所未有的嚴重挑戰，傳統和非傳統安全挑戰相互交織，實現普遍安全依然任重而道遠，對人權的普遍享有產生嚴重影響。

陳旭表示，為實現持久和平、促進和保護人權，各國應遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同構建人類命運共同體。

一是要踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，尊重各國主權和領土完整，不將自己的意志強加於人，推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

二是要堅持通過對話協商化解分歧，通過政治談判解決衝突，不能動輒訴諸武力或以武力相威脅，更不應打著「民主」「人權」旗號進行武裝干涉。

三是要堅持推動可持續發展，以發展促進和平。應根據各國國情有效落實2030年可持續發展議程，加強發展合作，縮小南北差距，讓各國人民共用發展機遇和成果，為維護和平提供堅實基礎。

四是要尊重文明多樣性，推動不同文明和諧共處、交流互鑒、取長補短、共同進步，成為維護世界和平的紐帶、推動人類社會進步的動力。

五是要統籌應對傳統和非傳統安全威脅。各國應更加重視公共衛生、反恐、氣候變化等非傳統安全威脅，綜合施策，標本兼治，消除產生危機的根源。我們呼籲各國攜起手來，共同守護世界和平與安全，為所有人在一個持久和平、普遍安全的世界中充分享有人權而共同努力。